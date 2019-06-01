انتشال جثة طفل من ضحايا حادثة العبارة جنوب الموصل

2019/06/01 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت فرق الدفاع المدني على جثة طفل من ضحايا حادثة عبارة الموصل ليرتفع عدد ضحايا العبارة الذين تسلمتهم رسمياً دائرة الطب العدلي إلى 134 جثة.وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة وطن للانباء إن “فرق الدفاع المدني عثرت على جثة طفل من ضحايا العبارة على ضفة النهر قرب قرية طويبة في ناحية الشورة جنوب الموصل”.[…]

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