2019/06/01 | 22:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، عن تسجيل 5 حالات سرقة وتسليب لعجلات مواطنين في وسط المدينة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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