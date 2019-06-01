English | كوردى

بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة


بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة
2019/06/01 | 22:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، عن تسجيل 5 حالات سرقة وتسليب لعجلات مواطنين في وسط المدينة.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا