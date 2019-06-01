بالفيديو.. تسليب عجلة مسؤول محلي في البصرة

2019/06/01 | 22:27

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بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، عن تسجيل 5 حالات سرقة وتسليب لعجلات مواطنين في وسط المدينة.

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