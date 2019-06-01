مركز الاعلام الرقمي: تداول

2019/06/01 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مركز_الاعلام_الرقمي مدراء مجموعات الواتساب من السماح للاعضاء بتداول فيديوهات او روابط تتضمن استغلالاً جنسياً للاطفال.

واوضح المركز ان الفريق الذي يتلقى التبليغ في الواتساب لايميز بين الغايات المختلفة لتداول الفيديو، ولا ينظر له بتهاون حتى لو كان النشر لغرض اطلاع اعضاء المجموعة على الفعل المشين.

واكد فريق المركز ان الفيسيبوك " وهو الشركة المالكة للواتساب " يحذر من تحميل او التعليق او مشاركة اي منشور يتضمن اعتداءً جنسي على الاطفال او استغلالهم، كما يمنع ويحذر من ارسالها عبر منصاته المختلفة ( فيسبوك-انستغرام- واتساب) ويعتبر القيام بذلك سلوك اجرامي صريح .

واشار المركز الى ان الاشهر الماضية شهدت حملات وتركيز كبير على هذا الموضوع الحساس، حيث قام الفيسبوك، في ثلاث اشهر فقط ، بحذف 8.7 مليون صورة تتعلق بالاعتداء على الأطفال.

وبين المركز ان رابط الفيديو الذي انتشر في بعض مجموعات الواتساب والذي تضمن اساءة للطفل، قد تم حذفه من الفيسبوك، وهذا يعني مخالفته لمعايير النشر ، فكيف وهو ينتشر في مجموعات الواتساب التابعة لنفس الشركة ؟!.

واكد المركز ان التبليغ عن المجموعات التي تنشر مواد مخالفة ( ارهابية - جنسية - تحريض للعنف - اعتداء على الاطفال ) يكون من خلال الضغط على اسم المجموعة ثم الضغط على Report Group في اخر الصفحة اسفل اسماء الاعضاء بعد خيار Exit Group .

ونبه المركز اعضاء مجموعات الواتساب بعدم تداول امثال هذه الفيديوهات او روابطها لانها “ قد “ تعرض كل المجموعة للحذف او حظر مدراء المجموعة ومن قام بنشر الفيديو .

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