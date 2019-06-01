إغلاق محل غير مجاز لبيع المكملات الغذائية والقبض على صاحبه في بغداد

2019/06/01 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة الصحة محمد نعمة، السبت،

عن إغلاق محل غير مجاز لبيع المكملات الغذائية وإلقاء القبض على صاحبه في شارع الربيعي.

وقال

نعمة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فريقاً مشتركاً من قسم

تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في

وزارة الداخلية و بالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق محل غير مجاز لبيع المكملات

الغذائة و الهرمونات في شارع الربيعي ببغداد”.

وأضاف

أن “الفريق تحفظ على المكملات الغذائية و الموجودات وتم القاء القبض على صاحب

المحل وفق امر قضائي”.

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