الخبير الامني سرمد البياتي: لا بد من تغير في الخطط العسكرية واعتماد أساليب جديدة

2019/06/01 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - داعش لم تتبنَ أي عملية إرهابية وقعت في كركوك عبر منصاتها الاكترونية.

- عدم تبني داعش يثير الشكوك بغيرها او تحاول اثارة الفتنة في المحافظة.

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