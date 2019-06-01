إغلاق محل لبيع المكملات الغذائية والهرمونات في شارع الربيعي

2019/06/01 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة الصحة محمد نعمة اليوم السبت، عن إغلاق محل غير مجاز لبيع المكملات الغذائية وإلقاء

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