واع/ إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه بالجولان

2019/06/01 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

01/06/2019 22:24:00 PM |

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واع/ بغداد/متابعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صهيونية، السبت، برصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية، وأن أحدهما سقط داخل سوريا، فيما سقط الآخر بمنطقة جبل الشيخ في الجولان المحتل.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الصهيوني، أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على إسرائيل.





وقال في بيان: "انفجر صاروخ واحد في منطقة جبل الشيخ، وسقط صاروخ آخر داخل الأراضي السورية".

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، إلى أن "صفارات الإنذار لم تُسمع، كما لم تسجل خسائر في الأرواح".

ت/م.م

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