2019/06/01 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو الجهة الأبرز التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة السودانية: 11 إصابة بمحيط اعتصام الخرطوم بينها 4 بالرصاص ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة السودانية: 11 إصابة بمحيط اعتصام الخرطوم بينها 4 بالرصاص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).