روحاني يعلن استعداد إيران للتفاوض إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام

2019/06/01 | 22:36

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(المستقلة)..نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم السبت إن إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام واتبعت المعايير الدولية لكن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط.

ونددت طهران مرارا بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية وقالت إن ذلك يمثل خرقا للقواعد الدولية ورفضت العقوبات الأمريكية وقالت إنها محاولة لترهيب الجمهورية الإسلامية للموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد.

ونقلت فارس عن روحاني قوله “نحن نؤيد المنطق والمحادثات إذا جلس (الطرف الآخر) باحترام على طاولة المفاوضات واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض”.

المصدر: Euronews

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