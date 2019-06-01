2019/06/01 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القاء القبض على تسعة من عناصر داعش الارهابي في نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تسعة دواعش في نينوى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تسعة دواعش في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).