مقترح برلماني لتخصيص منحة شهرية للأطفال

2019/06/01 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اكدت النائب يسرى رجب عضو لجنة حقوق الانسان النيابية في

اليوم العالمي للطفل ان وضع اطفال العراق مقلق ولا يليق بثرواته

وإمكانياته، وقالت انها أعددت مقترحا نيابيا لتخصيص منحة شهرية لكل

طفل عراقي من اجل ضمان صحته وتعليمه ونشأته بشكل سليم

وصحيح.

وقالت رجب في بيان رسمي اليوم "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد

الطفل ، الا ان الأطفال في العراق يعيشون في اوضاع مقلقة وغير

مطمئنة مقارنة مع ما يحظى به بقية الأطفال من حقوق في دول

العالم المتقدمة".

واضافت ان "العالم يحتفل بعيد الطفل في وقت يمتلك العراق اكبر عدد

من الأيتام والأطفال النازحين والمشردين والمتسولين والمتسربين من

الدراسة ".

وشددت رجب على " ان وضع اطفال العراق مؤلم وغير مقبول ولا

يتناسب مع ثرواته وتاريخه وإمكانياته "، مؤكدة " انه

علينا التحرك لانقاذ اطفالنا من هذا الواقع المؤلم ".

واشارت الى ان " العراق شهد العديد من حوادث العنف الاسري التي أدت

وفاة اطفال ابرياء لا ذنب لهم سوى انهم ولدوا من قبل اباء عديمي

الانسانية ".

وكشفت البرلمانية " انها أعدت مقترحا نيابيا لمنح الأطفال مخصصات

شهرية تضمن الحد الأدني من الطعام والتعليم والعلاج لضمان

حياة كريمة لهم وتشجيعا لذويهم على إكمال دراستهم ومنع تسريهم ".

كما طالبت رجب " مجلس النواب بالإسراع في التصويت على قانون العنف

الاسري لحماية الأطفال من التعنيف ومحاسبة ذويهم ".

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