الدفاع المدني تعلن حصيلة عدد الحرائق خلال شهر أيار

2019/06/01 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن تسجيل 196 حريقاً

خلال شهر أيار المنصرم في عموم العراق.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “عدد حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٣١/٥/٢٠١٩في عموم

العراق، بلغت ١٩٦ حادثاً”.

وأضافت أن “المساحة المحترقة بلغت ١٦٣٧٥دونماً، والمساحة

المنقذة ٤١٦٨٣٨دونماً”.

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