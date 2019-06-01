الشاشات السوداء.. ليلة مرعبة لمستخدمي “هواوي” في هونغ كونغ

2019/06/01 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

اشتكى العشرات من مستخدمي هواتف “هواوي” في هونغ

كونغ، مؤخرا، من تعطل أجهزتهم، بعد تحديث تلقائي لنظام التشغيل.

وهرع أكثر من 30 من مستخدمي هواوي إلى مراكز خدمة العملاء

التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة في الصين، لطلب المساعدة بشأن أعطال في هواتفهم

المحمولة.

وبغض النظر عن الطرازات التي يمتلكونها، فقد اشتكى جميعهم

بأن الأجهزة لا تعمل، حسبما أفاد موقع “سينغ باو” المحلي.

ووقعت الأزمة بعد أن حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجهزة

“هواوي”من الشبكات الأميركية في محاولة لحماية الأمن القومي، وقطع بعض مطوري

البرامج، بما في ذلك “غوغل” و”مايكروسوفت” علاقاتهم مع “هواوي”.

وقالت واحدة من الذين طلبوا المساعدة إن هاتف Huawei

Mate 10 ، الذي اشتراه في مارس من العام الماضي، تجمد مع

شاشة سوداء لمدة 5 إلى 6 دقائق بعد تشغيلها.

وظهرت فيما بعد شاشة بيضاء، تتيح لها الخيارات الأربعة التي

تحتاجه للاختيار من بينها، “تنزيل واستعادة”، “إعادة ضبط حالة المصنع”،

“إعادة التشغيل”، و”إيقاف التشغيل”.

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