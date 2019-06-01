النقل تعلن منح موظفيها “عيدية” بمناسبة عيد الفطر

2019/06/01 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

وجه

وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، بمنح “عيدية” لكافة منتسبي الوزارة بمناسبة

حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعيبي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأخير وجه بمكافأة منسوبي الوزارة وتشكيلاتها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومنحهم مكافأة مالية (عيدية) وحسب التخصيص المالي المتوفر”.

ودعا

الوزير “موظفي وزارة النقل في جميع تشكيلاتها الى ادامة زخم العطاء لتقديم أفضل

الخدمات للمواطن والعائلة العراقية، وبذل ما بوسعهم لتسهيل عمليه النقل بسلاسة وانسيابية

من خلال زج وتسخير جهد وامكانيات الوزارة لإتمام فرحة العوائل بالاحتفال بايام عيد

الفطر المبارك”.

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