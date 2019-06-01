2019/06/01 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jP6DfKgHwK0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الدفاع المدني: هناك تصاعد بياني في حوادث الحريق خلال فصل الصيف) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الدفاع المدني: هناك تصاعد بياني في حوادث الحريق خلال فصل الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).