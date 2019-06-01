الزيدان يخاطب ’’ابو مازن’’: تصريحاتك عن نينوى استهتار سياسي غير مسبوق

2019/06/01 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعرب النائب فلاح حسن الزيدان، السبت (1 حزيران 2019)، عن استغرابه من تصريحات النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) من أنه قادر على جمع 28 عضواً من مجلس محافظة نينوى ليقيل محافظاً وينصب آخر معتبراً اياها استهتاراً غير مسبوق بممارسة العمل السياسي.

وقال الزيدان في تصريح صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي، إن "من يدعي ويصور نفسه زعيماً يعتقد أن نينوى سوقاً رائجاً وأن الذمم رخيصةً وأنه يمكنه ممارسة صفقات شراء المناصب فيه دون رادع أو مانع وهذا ما يبعث على الأسف أن وصل حال مجالس المحافظات إلى هذا المستوى الخطير".

وأكد الزيدان، أن "سكوت الحكومة والمدعي العام والقضاء تجاه عمليات الفساد التي ارتكبت سابقاً في محافظة صلاح الدين، أغرت مرتكبيها بتكرار عمليات السطو على المال العام في محافظات أخرى، خصوصاً أنه يجد من الشركاء قبولاً بل ودعماً رغم حديثهم عن رفض الفساد والتعامل مع رموزه".

وطالب الزيدان "المدعي العام والقضاء أن يتخذوا موقفاً حازماً تجاه الفاسدين الذين صاروا يطمحون الى الانتقال من محافظة إلى أخرى، بل صرحوا بأهدافهم لنقل مشروعهم الظلامي إلى الأنبار، وهو ما سيجعل المواطنين يفقدون الأمل بحصول أي إصلاح حقيقي وهم يشاهدون الفاسدين يمرحون ويسرحون دون حسيب".

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن" قد تحدث في برنامج متلفز عن لعبه دورا "محوريا" في إقالة محافظي نينوى السابقين، وتنصيب المحافظ الحالي منصور المرعيد، فيما أشار إلى عزمه تغيير الحكومة المحلية في الانبار لـ "تحريرها"، وهو ما اثار ردود أفعال غاضبة من قبل أعضاء في البرلمان ومجلس الأنبار.

بغداد اليوم- بغداد

رد الحشد الشعبي، اليوم السبت، على اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، له بتهديد رئيس جامعة كركوك الجديد، صباح احمد إسماعيل، ومطالبته بالاستقالة.

وقال المتحدث باسم الحشد/المحور الشمالي علي الحسيني، في

بغداد اليوم- بغداد

رجحت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم السبت، تمرير الوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الفطر، لافتة الى ان البرنامج الحكومي لا يمكن تحقيقه قبل إكمال الكابينة.

وقالت جودت في حديث خصت به (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، السبت (01 حزيران 2019)، ان تصريحات النائب احمد الجبوري "أبو مازن"، بخصوص محافظة نينوى تدل على وجود صفقات وتواطؤ بين الفاسدين وخيانة لاهالي المحافظة.

وقال العبيدي في بيان تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزيدان يخاطب ’’ابو مازن’’: تصريحاتك عن نينوى استهتار سياسي غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزيدان يخاطب ’’ابو مازن’’: تصريحاتك عن نينوى استهتار سياسي غير مسبوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).