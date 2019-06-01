2019/06/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صلاح يحقق انجازاً جديداً بهدفه في مرمى توتنهام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/01 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يحقق انجازاً جديداً بهدفه في مرمى توتنهام) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يحقق انجازاً جديداً بهدفه في مرمى توتنهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).