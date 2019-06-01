المنافذ الحدودية تكشف حجز طائرتين مسيرتين في مطار البصرة ومخالفات اليوم

2019/06/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن مجمل المخالفات في منافذها بينها حجز طائرتين في مطار البصرة.

وذكر بيان للهيأة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم إحالة مسافر باكستاني للقضاء بحوزته عشرون الف دولار امركي دون التصريح بها واخفائها بطريقة غير شرعية {اسفل القدمين} في منفذ مطار البصرة الدولي".واضاف" كما تم إحالة مسافر استوني الجنسية للقضاء في منفذ مطار بغدادالدولي، بحوزته مخازن عتاد عدد {6} مع أطلاقات تدريب عدد {115} قادما على متن الخطوط الجوية التركية".



وتابع" في منفذ الشلامجة الحدودي تم القبض على مسافر عراقي داخل المنفذ وحسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، بتهمة انتحال صفة"، مشيرا الى" حجز طائرتين مسيرتين بعد دخولها للبلاد بدون موافقات أصولية في مطار البصرة الدولي".واشار الى" تنظيم محاضر ضبط بالمواد اعلاه وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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