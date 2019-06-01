الإعلام الرقمي يوجه تحذيرا الى مدراء مجموعات الواتساب

2019/06/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حذر مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، مدراء مجموعات الواتساب من السماح للأعضاء بتداول فيديوهات أو روابط تتضمن استغلالا جنسيا للأطفال.وقال المركز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الفريق الذي يتلقى التبليغ في الواتساب لا يميز بين الغايات المختلفة لتداول الفيديو، ولا ينظر له بتهاون حتى لو كان النشر لغرض

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