2019/06/01 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الدفاع النيابية تكشف عن رفع تقرير بشأن امن كركوك لرئاسة الوزراء

01/06/2019 22:49:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ف

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن سعيها لرفع تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية في كركوك، بعد التفجيرات الأخيرة التي طالت مناطقها الى رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الامن والدفاع النيابية محافظة كركوك برئاسة محمد رضا رئيس اللجنة، وعضو هريم كمال آغا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني, وناصر هركي عن كتلة الحزب الديمقراطي وعدد آخر من اعضاء اللجنة، اليوم السبت، للاطلاع على اوضاع المدينة خاصة بعد الانفجارات التي شهدتها مؤخرا.

وقالت النائبة عن محافظة كركوك ديلان غفور في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان" وفدا من لجنة الامن والدفاع زار مدينة كركوك اليوم"، مبينة, ان" الوفد زار كركوك للاطلاع على اوضاعها والتحقيق بشأن التفجيرات التي شهدتها المدينة خلال الايام الماضية".

واشارت, الى ان" الوفد اجتمع بالمسؤولين الامنيين في كركوك وزار مواقع التفجيرات الارهابية في المدينة.

وختمت غفور بالإشارة الى ان" اللجنة سترفع تقريرها بشأن الاوضاع الأمنية في كركوك الى رئاسة مجلس الوزراء".

وكانت 6 عبوات ناسفة انفجرت في محافظة كركوك مساء الخميس الماضي واسفرت عن استشهاد شخصين واصابة 38 آخرين.

ت/م.م

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