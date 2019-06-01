غازي فيصل لــ

2019/06/01 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - من حق العراق اتخاذ اي موقف في المحافل الدولية .

- منظمة التعاون الإسلامي لا تمثل السعودية .

- تحوم حول إيران اتهامات كثيرة .

- لا

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