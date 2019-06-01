بشأن أمن كركوك.. الدفاع النيابية ترفع تقريرها إلى رئاسة الوزراء

2019/06/01 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن سعيها لرفع تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية في كركوك، بعد التفجيرات الأخيرة التي طالت مناطقها الى رئاسة مجلس الوزراء. جاء

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