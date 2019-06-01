2019/06/01 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف وزير الداخلية الاسبق والسياسي باقر جبر الزبيدي, السبت,

ان رئيس السودان عمر البشير كان السبب في اجهاض محاولة الصلح مع السعودية عام

2009.

وقال الزبيدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه

“اعادت لي ثورة الشعب السوداني الشقيق التي اطاحت براس الفساد والدكتاتورية موقفا لازال

عالقا قي ذاكرتي خلال قمة الكويت الاقتصادية 2009 والذي حضرته بصفتي وزيرا للمالية

حين كان الرئيس الراحل جلال طالباني يقوم على هامش المؤتمر بمساعي لاعادة العلاقات

مع السعودية وطلب من وزيرا الخارجية والمالية ان يرافقاه للتحدث مع الملك عبدالله بن

عبد العزيز ليقوم عمر البشير بمقاطعة جهود الصلح ويقول: ان موقف جلالة الملك في مواصلة

قطع العلاقات مع العراق يجب ان يستمر”.

واضاف: “كان البشير منافقا من اجل مطامع وغايات خبيثة و بعد

ان غادر الرئيس الطالباني اضطررت ان اعود و اوجه صفعة للمخلوع : فقلت له (صه ايها الرقيع)

ما كان ينبغي ان تتدخل في الشأن العراقي نفاقا”.

وتابع: “من خلال متابعتي للشان السوداني اتضح لي ان البشير

يقود مجموعة من الجنرالات الذين يربطهم تنظيم خاص مباشر بدولة خليجية تمويلا وتخطيطاً

ومن هنا فان قادة الانقلاب العسكري لم يقنعوني او يقنعوا الشعب السوداني بامكانية تسليمهم

السلطة”, مضيفا: “انا لا احترم اي قائد انقلاب ياخذ تحية لرئيس دولة اخرى!”.

وأكمل “بقناعة تامة اقول: سيتسمر انقلاب العسكر في عدة دول

عربية وبرعاية دولية في اعادة لرسم خارطة الحكم في المنطقة ليكون العسكر بديلا للانظمة

السابقة ولا استغرب اذا رئينا عمر البشير ينقل من السجن الى داره كما حصل مع حسني مبارك

!! ومن هنا انبه الشعب العربي المسلم في السودان قفوا بحزم ضد المواقف المتخاذلة كما

يفعل اشقائنا في الجزائر, ان قادة المجلس العسكري السوداني مرتطبون بعمالة لايعلمها

الا الله تبدا بدولة خليجية وتنتهي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبيدي: عمر البشير أجهض محاولتنا للصلح مع السعودية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبيدي: عمر البشير أجهض محاولتنا للصلح مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).