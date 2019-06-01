البرلمان يؤجل معاودة عقد جلساته الى 11 حزيران

2019/06/01 | 23:29

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بغداد اليوم- بغداد

أجل مجلس النواب، السبت (1 حزيران 2019)، معاودة عقد جلساته الى الـ 11 من حزيران الجاري.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان لها، إن "رئاسة المجلس نسبت ان تستأنف جلسات المجلس ما بعد العيد.



يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران 2019".

بغداد اليوم- بغداد

أعرب النائب فلاح حسن الزيدان، السبت (1 حزيران 2019)، عن استغرابه من تصريحات النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) من أنه قادر على جمع 28 عضواً من مجلس محافظة نينوى ليقيل محافظاً وينصب آخر معتبراً اياها استهتاراً غير مسبوق بممارسة العمل

بغداد اليوم- بغداد

رد الحشد الشعبي، اليوم السبت، على اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، له بتهديد رئيس جامعة كركوك الجديد، صباح احمد إسماعيل، ومطالبته بالاستقالة.

وقال المتحدث باسم الحشد/المحور الشمالي علي الحسيني، في

بغداد اليوم- بغداد

رجحت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم السبت، تمرير الوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الفطر، لافتة الى ان البرنامج الحكومي لا يمكن تحقيقه قبل إكمال الكابينة.

وقالت جودت في حديث خصت به (بغداد اليوم)

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