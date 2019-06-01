2019/06/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف مباراة الميناء ونفط ميسان بسبب انسحاب الاخير لاعتراضه ومطالبته بمنحه ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم

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