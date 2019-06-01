مستشار عبد المهدي: رئيس الوزراء وجه باتخاذ قرارات فورية في النجف والديوانية

2019/06/01 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حسنين هنين، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، عن اتخاذه قرارات "فورية" في محافظتي الديوانية والنجف، بتوجيه من عادل عبد المهدي.

وقال هنين، في

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