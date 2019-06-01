2019/06/01 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - رئيس الجمهورية مثل العراق بأكمله في القمة العربية.

- الانحياز كان واضحا في قمم مكة.

- على السعودية بيان اسباب عدم اشراك العراق بصياغة البيان الختامي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامر البياتي لــ "العهد": الانحياز كان واضحا في قمة مكة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامر البياتي لــ "العهد": الانحياز كان واضحا في قمة مكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).