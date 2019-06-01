2019/06/01 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف مباراة الميناء ونفط ميسان بعد توقفها 7 دقائق بسبب انسحاب نفط ميسان لاعتراضه ومطالبته بمنحه ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم

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