2019/06/01 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تستعد جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، لإصدار أربعة كتب جديدة من السلسلة الشهيرة في نسخة إلكترونية، متيحة الفرصة للقراء من أجل “الغوص بشكل أعمق في التاريخ الثري للسحر”.ومن المقرر أن ينشر موقع بوترمور (Pottermore) التابع للمؤلفة الكتب الأربعة، وهي ليست أعمالا سردية، ومكرسة لكل تفاصيل “عالم السحر”.ويتناول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤلفة روايات هاري بوتر تطرح سلسة جديدة إلكترونية عن عالم السحر وكالة خطوة برس.

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