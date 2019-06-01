البصرة تدعو المكسرات في سداد السويب

2019/06/01 | 23:44

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(المستقلة)..



طالب النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي وزارة الموارد المائية إغلاق كافة الكسرات في سداد نهر السويب.

ودعا الاجودي إلى إغلاق ناظم السويب (( فورا )) لتفادي خروج المياه من هور الحويزة الى البحر وبالتالي جفاف الاهوار مجددا وعدم الاستفادة منها في توفير المياه لشط العرب في موسم الجفاف.

ونوه إلى ان منسوب المياه انخفض بشكل كبير خلال الأيام الماضية وبمعدل تصريف اكثر من 650 متر مكعب في الثانية.

من جانبه ناشد مدير ناحية الامام القائم ع ( الثغر ) خلية الازمة بضرورة غلق فتحة ناظم السويب.

وذكر القائمقام أن منسوب المياه انخفض حوالي 2 متر ، داعيا الى عدم هدر هذه الكمية التي قد لا يأتي مثلها طول العمر.

وأعرب عن رجاءه بأخذ الموضوع بجدية.

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