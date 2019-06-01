ملتقى خان النخيلة يحيي التراث الكربلائي الشعبي بحضور ناشطين وعوائل كربلائية

2019/06/01 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد ملتقى خان النخيلة مأدبة إفطار في اخر ايام شهر رمضان الفضيل بحضور العديد من العوائل الكربلائية وجمع من الناشطين والإعلاميين.استمرت فعاليات الملتقى بإحياء لعبة الطائرات الورقية وبعدها فطور جماعي شاركت فيه العوائل الكربلائية والناشطين والإعلاميين وبعدها لعبة المحيبس بين فريقي طويريج وكربلاء.

وقال رئيس ملتقى النخيلة الأسبوعي الكاتب لؤي زهره "ابتدأ الملتقى بحضور كبير من الأدباء والمثقفين واستمرت فعاليات ملتقى النخيلة الاسبوعي وكان برنامج الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك برنامجا حافلا".واوضح زهره " بدأت الفعاليات بلعبة الطائرات الورقية والتي هي من أهم الالعاب التراثية في كربلاء والتي تزدهر في شهر رمضان وايام الاعياد والمناسبات، و بعدها بدأت الاستعدادات الفطور الجماعي الذي اتسم بالودية والحميمية والابتهال الى الله أن يحفظ العراق وشعبه ".وأضاف بعد وجبة الإفطار الجماعي تلا الشعراء الشعبيين قصائد في حب الوطن ابتداها الشاعر هاشم العربي ومحمد عبد زيد الكعبي والملة النصراوي وعباس منيجل الجبوري.



واختتمت فعاليات الملتقى بلعبة المحيبس بين مثقي كربلاء وطويريج تخللتها أجواء رمضانية جميلة وانتهت المباراة بفوز طويريج ١١ مقابل ٩ بكربلاء.

وبين زهرة ان الهدف من الملتقى إحياء التراث العراقي والمعالم الأثرية فيه وقد عبر الجميع عن سعادتهم بهذا الملتقى باعتباره اول مكان أثري يجمع هذا الكم الكبير من العوائل بدون مقابل.والجدير بالذكر ان نخبة من مثقفي محافظة كربلاء أطلقوا مبادرة لإقامة ملتقى النخيلة الاسبوعي الذي تضمن إقامة معارض للكتاب و إقامة مسابقات للرسم للطاقات العمرية الصغيرة والواعدة وعروض مسرحية وقراءات شعرية وندوات أكاديمية وعروض وفعاليات منوعة وسط حضور عدد من العوائل الكربلائية بعيدا عن ضوضاء المدينة و ازدحاماتها ليكون الخان التاريخي محطة ثقافية أدبية و كذلك وترفيهية.

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