2019/06/01 | 23:46

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المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب بمعالجات بيئية في البصرة

طالبت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة الحكومة المحلية

بضرورة متابعة الواقع البيئي وتقدير التوازن الأحيائي.المفوضية حذرت من خطورة الزيادة غير الطبيعية في اعداد الحشرات وتكاثر

الانواع الغريبة منها وزيادة مجاميع الكلاب السائبة وماتحمله هذه

الظواهر من آثار سلبية على الأنسان والبيئة.

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