2019/06/01 | 23:46

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محافظ النجف ووكيل وزير الكهرباء يتفقدان محطة النداء ويتابعان نسبة الإنجاز

تفقد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ووكيل وزير الكهرباء

نافع عبد السادة وعدد من المدراء العامين في الوزارة وكهرباء النجف

محطة النداء التحويليهوأكد الوفد خلال جولته التفقدية قريبا سوف تدخل المحطه الخدمه كونها

ستساعد في فك الاختناقات في الشبكة والمناطق الشمالية وستساعد على

استمرار الطاقة الكهربائية وتقلل من ساعات الانقطاعات.

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