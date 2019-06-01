بالوثيقة.. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة سامراء تفتح باب التعيين

2019/06/01 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التعيين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة سامراء.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة سامراء تعلن عن حاجتها للاختصاصات الموضحة في الجدول اعلاه من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه وذلك لالقاء المحاضرات في الدراسة المسائية ووفق الضوابط ، على ان يكون التقديم في عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مستصحبين معهم المستمسكات التالية :1- شهادة التخرج والامر الجامعي .2- صلاحية تدريس .3- دورة طرق التدريس .4- شهادة خبرة .5- المستمسكات الرسمية.

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