البرلمان يعاود جلساته في الـ11 من حزيران الجاري

2019/06/01 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، معاودة عقد جلساته في الـ 11 من حزيران الجاري.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان لها، إن "رئاسة المجلس نسبت ان تستأنف جلسات المجلس ما بعد العيد.



يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران 2019".انتهى

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