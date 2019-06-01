2019/06/01 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور: هذا ما حدث مع محل لبيع "المكملات الغذائية" في بغداد

بغداد -

كلمة

اعلنت دائرة تفتيش وزارة الصحة، يوم السبت، عن اغلاق محل

غير مجاز لبيع المكملات الغذائية والقاء القبض على صاحبه في شارع

الربيعي ببغداد.

وقال مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة

الصحة محمد نعمة في بيان ان "فريقا مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات

الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في

وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض، اغلق محلا غير

مجاز لبيع المكملات الغذائية والهرمونات في شارع الربيعي ببغداد".

وأضاف، ان "الفريق تحفظ على المكملات الغذائية والموجودات وتم القاء

القبض على صاحب المحل وفق امر قضائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: هذا ما حدث مع محل لبيع المكملات الغذائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: هذا ما حدث مع محل لبيع المكملات الغذائية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).