داعيا إلى توحيد الرؤى.. عبد الزمان يشارك في مأدبة إفطار لاتحاد نقابات العمال

2019/06/02 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شـارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان في مأدبة افطار اقامها رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار الدنبوس بحضور رئيس اتحاد نقابات

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