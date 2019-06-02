اليابان تدخل على خط الوساطة بين واشنطن وطهران

وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو قالت لـ"إندبندنت عربية"، "إن اليابان حريصة بشدة ومصرة على المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الشركاء اليابانيين يرغبون في تحقيق ذلك عبر مواصلة العمل من خلال الحوار، وهو السبيل الأضمن والأفضل"، وأضافت "نعتزم المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، باستخدام علاقاتنا الودية التقليدية مع إيران".
لكن الخارجية اليابانية أشارت إلى "أن موعد الزيارة لم يقر بعد"، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وكان من المقرر لآبي أن يزور إيران الصيف الماضي، لكن بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي JCPOA، ألغيت الزيارة التي كانت ستعقد بعد شهرين فقط من الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
وكانت طوكيو قد دعمت الاتفاق النووي، الذي عقدته القوى الدولية مع إيران في يوليو (تموز) 2015، وبموجبه تم إنهاء العقوبات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا ضد إيران في مقابل فرض قيود على أنشطة تطوير الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وعندما قررت الحكومة الأميركية، في مايو (أيار) من العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق، كان موقف اليابان يتسق مع الدول الأوروبية الداعم للاتفاق.
ولم يتوقف التواصل بين طوكيو وطهران تاريخيا في أوقات التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة؛ فحتى في ذروة أزمة الرهائن الإيرانية في الفترة 1979-1980، واصلت اليابان شراء النفط الإيراني وهو ما استنكرته واشنطن وقتها.
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