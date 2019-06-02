2019/06/02 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توفّي طفل في السادسة عشر من عمره في ولاية ماديا براديش في الهند بعد لعبه لمدّة ست ساعات متواصلة في لعبة PUBG وذلك بعد أن أصيب بسكتة قلبيّة نتيجة ارتفاع الأدرينالين المفاجئ في جسمه بسبب اللعبة.وتم نقل الطفل مباشرة إلى المشفى بعد صراخه المتكرّر أثناء اللعب، إذ ذكرت أخته التي كانت متو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة طفل بعد ممارسته لعبة البوبجي لـ 6 ساعات متواصلة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة طفل بعد ممارسته لعبة البوبجي لـ 6 ساعات متواصلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).