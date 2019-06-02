2019/06/02 | 00:17

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ليفربول يتربع على عرش اوروبا للمرة السادسة في تأريخه

عوض ليفربول خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بإحرازه

اللقب هذه المرة، إثر تغلبه على توتنهام 2-0 مساء السبت ملعب

"متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.وأحرز محمد صلاح (2) وديفوك أوريجي (87) هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر

الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال

مدريد 1-3.وكسر المدرب الألماني يورجن كلوب نحسه مع المباريات النهائية، ليقود

ليفربول إلى لقبه السادس في المسابقة الأوروبية الأغلى، فيما فشل مدرب

توتنهام ماوريسيو بوكيتينو في قيادة فريقه لإكمال مغامرته الجريئة

لإحراز اللقب. لم تكن هناك أي مفاجآت في تشكيلة ليفربول الذي انتهج طريقة

اللعب المعتادة 4-3-3، فلعب الكاميروني جويل ماتيب إلى جانب الهولندي

فيرجيل فان دايك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ترينت

ألكسندر-أرنولد وأندي روبرتسون، فيما قام البرازيلي فابينيو بدور لاعب

الارتكاز، تاركا الحرية لجوردان هندرسون وجوجينيو فينالدوم في التقدم

للأمام ومساندة الخط الهجومي المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو

فيرمينو.

و قد نجح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في تسجيل هدف

التقدم للريدز أمام توتنهام، اليوم السبت، في المباراة

النهائية لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو،

بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبذلك، أصبح صلاح أول لاعب مصري يُسجل في نهائي دوري أبطال

أوروبا، وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رابح ماجر مع

بورتو.

وبهذا الهدف يكون صلاح قد سجل في مختلف أدوار البطولة.

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