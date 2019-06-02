الجوية يعود من النجف بالنقاط الكاملة

2019/06/02 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} فاز فريق القوة الجوية على مضيفه النجف بهدف نظيف {1-0} ضمن منافسات الجولة الـ30 للدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدف الجوية في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة باقدام اللاعب عماد محسن ليعود منتصراُ بنقاط كاملة.انتهى

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