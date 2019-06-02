ليفربول يتوج بلقب دوري ابطال أوربا على حساب توتنهام

2019/06/02 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بشكلٍ رسمي ، بتحقيقه الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل ، في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأنهى ليفربول سنوات العجاف دون ألقاب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب ، خصوصاً خلال الموسمين الماضي والحالي بعد خسارته لقب البطولة في نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد ، وفشله في الوقوف في منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي على المستوى المحلي أمام مانشستر سيتي.ولم تكن المباراة كالمتوقع حيث ظهر اللعب التكتيكي بشكلٍ واضح خصوصاً خلال الشوط الأول الذي بدأ بهدفٍ مبكر لليفربول سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية.وحصل ليفربول على ركلة الجزاء بطريقة مثيرة للجدل رغم اصطدام تسديدة ساديو ماني بصدر موسى سيسوكو في الدقيقة الأولى ، وعدم عودة الحكم سكومينا لتقنية الفيديو “فار”.ولم يحاول توتنهام تعديل النتيجة في الشوط الأول وكانت هجماته مخيبة ، لكنه حاول تعديل النتيجة في الشوط الثاني.ووسط محاولات توتنهام للعودة تمكن البديل ديفوك أوريجي من تعزيز تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 87.وبذلك يكون ليفربول قد توج بلقب البطولة ذات الأذنين للمرة السادسة ، ليكون ثالث أكثر المتوجين بها بعد ريال مدريد بـ 13 مرة ، وآي سي ميلان بسبع مرات ، وفك الشراكة مع برشلونة وبايرن ميونخ بخمس ألقاب لكل منهما.انتهى

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