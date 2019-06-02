البرلمان يعاود تأجيل جلسته الـى الـ11 من الشهر الجاري

2019/06/02 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عاود مجلس النواب تأجل مجلس النواب، السبت (1 حزيران 2019)، معاودة عقد جلساته الى الـ 11 من حزيران الجاري.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان لها، إن “رئاسة المجلس نسبت ان تستأنف جلسات المجلس ما بعد العيد.يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران 2019”.

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