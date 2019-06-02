ليفربول بطلا لأوروبا

2019/06/02 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد- متابعة واع

عوض ليفربول خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بإحرازه اللقب هذه المرة، إثر تغلبه على توتنهام 2-0 في ملعب "متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأحرز محمد صلاح (2) وديفوك أوريجي (87) هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.

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