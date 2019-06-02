اندلاع حريق في السليمانية شمال العراق

2019/06/02 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اندلع حريق مساء يوم السبت في جبل " گویژه‌" المطل على

مدينة السليمانية في اقليم كردستان العراق، بحسب ما افاده شهود

عيان.

وقال الشهود ان حريقا نشب مساء السبت في جزء من الجل لأسباب غير

معروفة حيث هرعت فرق الدفاع المدني في السليمانية لإخماده.

واضاف الشهود ان النيران انتشرت بسرعة رغم ان الحريق اندلع منذ وقت

قريب.

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