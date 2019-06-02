فوزان للشرطة والجوية في الممتاز وتعادل الميناء ونفط ميسان

2019/06/02 | 00:31

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بغداد اليوم

حقق متصدر الدوري الشرطة فوزا على الديوانية 1-صفر، والوصيف الجوية على النجف بنفس النتيجة، فيما تعادل المين...





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