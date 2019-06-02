انفجارات بمصنع عسكري روسي

2019/06/02 | 00:55

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كلمة

قالت وزارة الصحة الروسية إن 79 شخصا أصيبوا عندما هزت

انفجارات عديدة بمصنع كريستال للمتفجرات بلدة دزيرجينسك في وسط

البلاد أمس السبت.

وذكرت سلطات البلدة لوكالة تاس للأنباء أن الانفجارات التي وقعت في

منتصف يوم السبت تقريبا (0900 بتوقيت جرينتش) سمعت في كل أرجاء

دزيرجينسك التي يقطنها أكثر من 230 ألف شخص مما أسفر عن تحطم

النوافذ أو تضررها في نحو 180 مبنى.

وعرض تلفزيون روسيا 24 لقطات للدخان وهو يتصاعد من المصنع.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن مسؤولي المصنع أن مديره أقيل ”في

اليوم السابق“ لانتهاك قواعد الأمن الصناعي في وقت سابق من العام.

وألقي عليه باللوم في انفجار وقع في أبريل نيسان ودمر جزءا من

المصنع.

وأصيب 38 شخصا داخل المصنع جراء الانفجارات في حين أصيب 41 شخصا من

سكان المباني القريبة من المصنع بفعل شظايا الزجاج المتطاير.

وأوضحت الوزارة أن 15 من بين المصابين نقلوا إلى المستشفيات يعانون

من جروح نتيجة الشظايا مضيفة أن امرأة من بين المصابين تعاني من

إصابات بالغة.

وذكرت وكالات إعلام روسية أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في البلدة

وثلاث مناطق مجاورة.

وكان مسؤول محلي أبلغ تلفزيون روسيا 24 أن شخصين فقدا عقب

الانفجارات لكنه قال في وقت لاحق إن المعلومات لم تكن مؤكدة.



وتأسس

مصنع معهد كريستال العلمي الذي وقعت فيه الانفجارات في العهد

السوفيتي ويعد أحد أكبر الأماكن التي تقوم بتطوير تكنولوجيا

المتفجرات من أجل الاستخدامات العسكرية والمدنية.

وذكرت الوكالات الروسية أن الانفجارات دمرت جزءا من المبنى وأن

حريقا شب في المنشأة التي يجري فيها تخزين متفجرات وذخيرة.

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