حشد الأنبار يعثر على مستودعات للوقود تابعة لـ

2019/06/02 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من حشد الأنبار والجيش العراقي، السبت، على مستودعات للوقود تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية مشتركة في جزيرة الكرمة.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من الفوج الرابع (لواء الكرمة) وبالتعاون مع ابطال الجيش العراقي ومديرية استخبارات الكرمة نفذت، اليوم، عملية تفتيش في جزيرة الكرمة الواقعة بين قريتي الخزرج وبني زيد.وأضاف، أنه ...

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