بالصور.. اللواء 19 يخرج الدورة الخامسة للقناصين من الحدود العراقية السورية

2019/06/02 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج فوج النخبة في اللواء التاسع عشر بالحشد الشعبي الدورة الخامسة للقناصين من الحدود العراقية السورية غرب الانبار والتي استمرت لشهرين.وتضمنت الدورة تدرب المقاتلين خلالها على سلاح الانشتاير والدراغانوف وطريقة معالجة الاهداف المباشرة مع دورة عقائدية.

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