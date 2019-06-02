2019/06/02 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم: إصابة 6 أطفال إثر استهداف مرتزقة العدوان بالقذائف لأحد الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/02 | 01:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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